Практичные и экономичные: эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы на рынке (фото)

Гибридные кроссоверы становятся все популярнее, ведь привлекают низким расходом топлива и просторным практичным интерьером. Эксперты назвали лучшие новые модели.

Лучшие кроссоверы с гибридными установками определило британское издание WhatCar. Его журналисты провели тесты десятков электрифицированных моделей и выбрали лидеров.

В рейтинг попали новые кроссоверы 2025 года разных классов и ценовых категорий. Среди них есть семейные модели, компактные кроссоверы и премиальные авто.

10 место — Honda CR-V e:HEV

Honda CR-V e:HEV Фото: Тарас Брязгунов

Новая Honda CR-V доступна на европейском рынке только в гибридных версиях. Кроссовер просторный и комфортный, имеет немалый багажник. Его 184-сильной гибридной установки вполне достаточно на трассе и, конечно же, Honda хорошо управляется.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

экономичная гибридная установка;

хорошая управляемость.

Минусы:

высокая цена;

не самая лучшая шумоизоляция.

9 место — Lexus RX 450h+

Lexus RX 450h+ Фото: Lexus

Lexus RX был одним из первых премиальных кроссоверов, получивших гибридную версию. Сейчас в линейке несколько электрифицированных вариантов, среди которых — и 309-сильный плагин-гибрид RX 450h+. Он не только мощный, но и способен проехать более 60 км на электротяге. И традиционно, Lexus комфортабельный и имеет качественный салон.

Плюсы:

экономичный;

быстрый.

Минусы:

довольно дорогой;

неинтересная управляемость.

8 место — Ford Kuga 2,5 FHEV

Ford Kuga Фото: Тарас Брязгунов

Гибрид Ford Kuga — выбор активного водителя, ведь он не только экономичен, но и очень неплохо управляется. К тому же, он богато оснащен и имеет просторный задний ряд.

Плюсы:

хорошая управляемость;

просторный задний ряд;

богатая комплектация.

Минусы:

жестковатая езда;

качество отделки.

7 место — Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Фото: Тарас Брязгунов

Гибрид Hyundai Tucson имеет мощную 227-сильную установку, вместительный салон и большой багажник. У него современное водительское место. Большинство версий модели очень богато укомплектованы.

Плюсы:

качественный салон;

просторный багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

не слишком захватывающая управляемость.

6 место — Lexus NX450h+

Lexus NX Фото: Auto Express

Компактный плагин-гибрид доступнее Lexus RX 450h+, но имеет ту же самую 309-сильную установку. Он экономичен и может проехать 72 км в электрическом режиме. Кроссовер Lexus NX450h+ качественный и очень надежный.

Плюсы:

мощный и быстрый;

надежный;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

недешевый;

жестковатая езда с 20-дюймовыми колесами.

5 место — Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e Фото: Auto Express

Плагин-гибрид Range Rover Evoque не только может проехать 60 км на электротяге, но и является самым быстрым в линейке модели — 6,1 с до сотни. Кроссовер комфортабельный и дорогой внутри.

Плюсы:

богатое оснащение;

продуманное водительское место.

Минусы:

небольшой багажник;

есть вопросы к надежности.

4 место — Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport P460e Фото: Land Rover

Плагин-гибрид Range Rover Sport имеет мощную 460-сильную установку и способен преодолеть 117 км в электрическом режиме. Он просторный и имеет роскошный салон, а также не утратил внедорожные способности.

Плюсы:

большой запас хода на электротяге;

превосходная проходимость.

Минусы:

высокая цена;

не самый надежный.

3 место — Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe подрос, а потому очень просторный внутри и имеет немалый багажник. Гибридная версия модели с силовой установкой от младшего Tucson не слишком быстрая, зато экономичная.

Плюсы:

просторный практичный салон;

качественная внутренняя отделка.

Минусы:

не самая лучшая динамика.

2 место — Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Фото: Kia

Гибрид Kia Sportage имеет ту же силовую установку, что и Hyundai Tucson и Santa Fe, однако он дешевле и богаче оснащен. Кроссовер экономичен и способен разогнаться до сотни за 7,2 с.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный багажник.

Минусы:

Мало места над головой сзади.

1 место — Mercedes GLC 300e

Mercedes GLC 300e Фото: Auto Express

Кроссовер Mercedes GLC 300e — плагин-гибрид с самым большим запасом хода на электротяге. Он способен проехать до 128 км без единой капли бензина. К тому же, Mercedes комфортабельный и качественный внутри.

Плюсы:

просторный качественный салон;

богатое оснащение;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

жестковатая езда.

