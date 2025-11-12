Практичные и экономичные: эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы на рынке (фото)
Гибридные кроссоверы становятся все популярнее, ведь привлекают низким расходом топлива и просторным практичным интерьером. Эксперты назвали лучшие новые модели.
Лучшие кроссоверы с гибридными установками определило британское издание WhatCar. Его журналисты провели тесты десятков электрифицированных моделей и выбрали лидеров.
В рейтинг попали новые кроссоверы 2025 года разных классов и ценовых категорий. Среди них есть семейные модели, компактные кроссоверы и премиальные авто.
10 место — Honda CR-V e:HEV
Новая Honda CR-V доступна на европейском рынке только в гибридных версиях. Кроссовер просторный и комфортный, имеет немалый багажник. Его 184-сильной гибридной установки вполне достаточно на трассе и, конечно же, Honda хорошо управляется.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- экономичная гибридная установка;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- высокая цена;
- не самая лучшая шумоизоляция.
9 место — Lexus RX 450h+
Lexus RX был одним из первых премиальных кроссоверов, получивших гибридную версию. Сейчас в линейке несколько электрифицированных вариантов, среди которых — и 309-сильный плагин-гибрид RX 450h+. Он не только мощный, но и способен проехать более 60 км на электротяге. И традиционно, Lexus комфортабельный и имеет качественный салон.
Плюсы:
- экономичный;
- быстрый.
Минусы:
- довольно дорогой;
- неинтересная управляемость.
8 место — Ford Kuga 2,5 FHEV
Гибрид Ford Kuga — выбор активного водителя, ведь он не только экономичен, но и очень неплохо управляется. К тому же, он богато оснащен и имеет просторный задний ряд.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- просторный задний ряд;
- богатая комплектация.
Минусы:
- жестковатая езда;
- качество отделки.
7 место — Hyundai Tucson Hybrid
Гибрид Hyundai Tucson имеет мощную 227-сильную установку, вместительный салон и большой багажник. У него современное водительское место. Большинство версий модели очень богато укомплектованы.
Плюсы:
- качественный салон;
- просторный багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не слишком захватывающая управляемость.
6 место — Lexus NX450h+
Компактный плагин-гибрид доступнее Lexus RX 450h+, но имеет ту же самую 309-сильную установку. Он экономичен и может проехать 72 км в электрическом режиме. Кроссовер Lexus NX450h+ качественный и очень надежный.
Плюсы:
- мощный и быстрый;
- надежный;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- недешевый;
- жестковатая езда с 20-дюймовыми колесами.
5 место — Range Rover Evoque P300e
Плагин-гибрид Range Rover Evoque не только может проехать 60 км на электротяге, но и является самым быстрым в линейке модели — 6,1 с до сотни. Кроссовер комфортабельный и дорогой внутри.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- продуманное водительское место.
Минусы:
- небольшой багажник;
- есть вопросы к надежности.
4 место — Range Rover Sport P460e
Плагин-гибрид Range Rover Sport имеет мощную 460-сильную установку и способен преодолеть 117 км в электрическом режиме. Он просторный и имеет роскошный салон, а также не утратил внедорожные способности.
Плюсы:
- большой запас хода на электротяге;
- превосходная проходимость.
Минусы:
- высокая цена;
- не самый надежный.
3 место — Hyundai Santa Fe Hybrid
Новый Hyundai Santa Fe подрос, а потому очень просторный внутри и имеет немалый багажник. Гибридная версия модели с силовой установкой от младшего Tucson не слишком быстрая, зато экономичная.
Плюсы:
- просторный практичный салон;
- качественная внутренняя отделка.
Минусы:
- не самая лучшая динамика.
2 место — Kia Sportage Hybrid
Гибрид Kia Sportage имеет ту же силовую установку, что и Hyundai Tucson и Santa Fe, однако он дешевле и богаче оснащен. Кроссовер экономичен и способен разогнаться до сотни за 7,2 с.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный багажник.
Минусы:
- Мало места над головой сзади.
1 место — Mercedes GLC 300e
Кроссовер Mercedes GLC 300e — плагин-гибрид с самым большим запасом хода на электротяге. Он способен проехать до 128 км без единой капли бензина. К тому же, Mercedes комфортабельный и качественный внутри.
Плюсы:
- просторный качественный салон;
- богатое оснащение;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- жестковатая езда.
Ранее Фокус рассказывал о лучших авто года в Европе.
Также мы писали о лучших семейных электрокроссоверах.