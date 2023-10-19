В стиле оригами: Nissan презентовал оригинальное авто для Instagram-блогеров (видео)

Электромобиль Nissan Hyper Punk отличается необычным дизайном в стилистике оригами. Салон кроссовера превращен в мобильную студию для Instagram-блогеров.

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Опубликованы первые изображения Nissan Hyper Punk. Оригинальный электрический кроссовер презентуют на выставке Japan Mobility Show в Токио вместе с еще несколькими концепт-карами японской марки. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

23-дюймовые диски получили диодную подсветку Фото: Nissan

Новый Nissan Hyper Punk – компактный электрический кроссовер с необычным дизайном. Стилисты японской марки вдохновлялись искусством оригами, поэтому в дизайне – множество граней. Даже оптика является граненой, а 23-дюймовые диски украшены треугольной диодной подсветкой. Двери поднимаются вверх.

Двери электрокара поднимаются вверх Фото: Nissan

Грани господствуют и в салоне Nissan Hyper Punk. Кроссовер получил прямоугольный руль и три дисплея на передней панели, а какие-либо кнопки отсутствуют.

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Интерьер превратили в мобильную студию для Instagram-блогеров. Электромобиль Nissan получил камеры для съемок в салоне и вокруг авто.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Nissan

Кроме того, блогеры смогут организовать онлайн-стрим, используя точку Wi-Fi и подключив свои гаджеты. А в подголовники кресел вмонтированы датчики, способные определять настроение человека и подбирать соответствующую подсветку салона и музыку для стрима.

Характеристики Nissan Hyper Punk пока не раскрывают. Известно только, что электрокроссовер снабжен функцией двунаправленной зарядки, то есть может питать электричеством различные приборы.

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