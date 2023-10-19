Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В стиле оригами: Nissan презентовал оригинальное авто для Instagram-блогеров (видео)

Nissan Hyper Punk, новый Nissan Hyper Punk, электромобиль Nissan, кроссовер Nissan
Фото: Nissan | Дизайн Nissan Hyper Punk выполнен в стилистике оригами

Электромобиль Nissan Hyper Punk отличается необычным дизайном в стилистике оригами. Салон кроссовера превращен в мобильную студию для Instagram-блогеров.

Related video

Опубликованы первые изображения Nissan Hyper Punk. Оригинальный электрический кроссовер презентуют на выставке Japan Mobility Show в Токио вместе с еще несколькими концепт-карами японской марки. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

Nissan Hyper Punk, новый Nissan Hyper Punk, электромобиль Nissan, кроссовер Nissan Fullscreen
23-дюймовые диски получили диодную подсветку
Фото: Nissan

Новый Nissan Hyper Punk – компактный электрический кроссовер с необычным дизайном. Стилисты японской марки вдохновлялись искусством оригами, поэтому в дизайне – множество граней. Даже оптика является граненой, а 23-дюймовые диски украшены треугольной диодной подсветкой. Двери поднимаются вверх.

новый Nissan Hyper Punk, Nissan Hyper Punk, электромобиль Nissan, кроссовер Nissan Fullscreen
Двери электрокара поднимаются вверх
Фото: Nissan

Грани господствуют и в салоне Nissan Hyper Punk. Кроссовер получил прямоугольный руль и три дисплея на передней панели, а какие-либо кнопки отсутствуют.

Важно
Свежий дизайн и обновленный интерьер: представлен новый Nissan X-Trail 2024 (фото)
Свежий дизайн и обновленный интерьер: представлен новый Nissan X-Trail 2024 (фото)

Интерьер превратили в мобильную студию для Instagram-блогеров. Электромобиль Nissan получил камеры для съемок в салоне и вокруг авто.

салон Nissan Hyper Punk, новый Nissan Hyper Punk, электромобиль Nissan, кроссовер Nissan Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: Nissan

Кроме того, блогеры смогут организовать онлайн-стрим, используя точку Wi-Fi и подключив свои гаджеты. А в подголовники кресел вмонтированы датчики, способные определять настроение человека и подбирать соответствующую подсветку салона и музыку для стрима.

Характеристики Nissan Hyper Punk пока не раскрывают. Известно только, что электрокроссовер снабжен функцией двунаправленной зарядки, то есть может питать электричеством различные приборы.

Ранее Фокус рассказывал про мощный экстремальный внедорожник Nissan.

Также мы писали про оригинальный семейный электромобиль Nissan.