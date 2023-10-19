Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Броский дизайн и свыше 500 сил: представлен экстремальный внедорожник Nissan (видео)

Тюнинг Nissan Patrol, Nissan Patrol, внедорожник Nissan, Nissan Patrol Black Hawk
Тюнинг Nissan Patrol выполнил южноафриканский дилер марки

Nissan Patrol Black Hawk оснащен 5,6-литровым V8 с механическим компрессором. Внешний вид внедорожника стал более экстравагантным.

Related video

Внедорожник Nissan Patrol нынешнего поколения в производстве уже 13 лет, но продолжает получать новые версии. Недавно у него появился вариант Warrior для бездорожья, а теперь в ЮАР презентовали модификацию Black Hawk. Об этом сообщается на сайте Cars.co.za.

Nissan Patrol Black Hawk, Тюнинг Nissan Patrol, Nissan Patrol, внедорожник Nissan Fullscreen
Внедорожнику подняли мощность до 530 л. с.

Тюнинг Nissan Patrol выполнила компания BB Motorsport, принадлежащая южноафриканскому дилеру японского бренда. Внедорожник будут выпускать малыми партиями и продавать в дилерской сети ВВ. Его стоимость составит 117 000 долларов.

тюнинг ниссан патрол, Тюнинг Nissan Patrol, Nissan Patrol, внедорожник Nissan, Nissan Patrol Black Hawk Fullscreen
Дизайн стал более экстравагантным

Стандартный 5,6-литровый V8 дополнили механическим компрессором, что подняло его мощность с 400 до 530 л. с., а максимальный крутящий момент – с 560 до 772 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

Важно
Свежий дизайн и обновленный интерьер: представлен новый Nissan X-Trail 2024 (фото)
Свежий дизайн и обновленный интерьер: представлен новый Nissan X-Trail 2024 (фото)

Кроме того, тюнинг Nissan Patrol затронул дизайн внедорожника. Он получил огромную решетку радиатора и новые бамперы, а его колесные арки расширили. Также появились измененные подножки и 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Добавлен и черный лакированный декор.

Салон Nissan Patrol Black Hawk не изменился. Оснащение включает камеры кругового обзора, акустику Bose, подогрев и вентиляцию сидений, электропривод кресел и двери багажника.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan презентовал оригинальный семейный электромобиль.

Также мы писали про электрокроссовер Nissan для любителей активного отдыха.