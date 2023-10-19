Броский дизайн и свыше 500 сил: представлен экстремальный внедорожник Nissan (видео)
Nissan Patrol Black Hawk оснащен 5,6-литровым V8 с механическим компрессором. Внешний вид внедорожника стал более экстравагантным.
Внедорожник Nissan Patrol нынешнего поколения в производстве уже 13 лет, но продолжает получать новые версии. Недавно у него появился вариант Warrior для бездорожья, а теперь в ЮАР презентовали модификацию Black Hawk. Об этом сообщается на сайте Cars.co.za.
Тюнинг Nissan Patrol выполнила компания BB Motorsport, принадлежащая южноафриканскому дилеру японского бренда. Внедорожник будут выпускать малыми партиями и продавать в дилерской сети ВВ. Его стоимость составит 117 000 долларов.
Стандартный 5,6-литровый V8 дополнили механическим компрессором, что подняло его мощность с 400 до 530 л. с., а максимальный крутящий момент – с 560 до 772 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.
Кроме того, тюнинг Nissan Patrol затронул дизайн внедорожника. Он получил огромную решетку радиатора и новые бамперы, а его колесные арки расширили. Также появились измененные подножки и 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Добавлен и черный лакированный декор.
Салон Nissan Patrol Black Hawk не изменился. Оснащение включает камеры кругового обзора, акустику Bose, подогрев и вентиляцию сидений, электропривод кресел и двери багажника.
Ранее Фокус рассказывал, что Nissan презентовал оригинальный семейный электромобиль.
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