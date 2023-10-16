Свежий дизайн и обновленный интерьер: представлен новый Nissan X-Trail 2024 (фото)

Обновленный Nissan X-Trail получил измененный дизайн экстерьера и новые цвета кузова. Кроссовер оснащается 201-сильным бензиновым двигателем с бесступенчатой трансмиссией.

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Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue получил обновление для 2024 модельного года. Новинка отличается измененным дизайном и расширенным списком оснащения. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Спереди обновленного Nissan X-Trail расположена увеличенная решетка радиатора. Также был немного изменен передний бампер.

Спереди появилась новая решетка радиатора Фото: Nissan

Задние фонари получили новую графику и стали эффективнее. Помимо этого был модернизирован задний бампер.

Задние фонари стали эффективнее Фото: Nissan

Nissan X-Trail 2024 может похвастаться новыми 18- и 19-дюймовыми колесными дисками. Они доступны в комплектациях SV и Platinum соответственно.

Кроссовер теперь доступен в цветах кузова Everest White Pearl, Deep Ocean Blue Pearl и Baja Storm. Топовые комплектации предлагают двухцветный кузов.

В интерьере базовых версий кроссовера установлен 8-люймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Для более дорогих модификаций предусмотрен 12,3-дюймовый сенсорный экран с поддержкой сервисов Google.

Интерьер кроссовера теперь доступен в новых цветах Фото: Nissan

В список оснащения входят дистанционная разблокировка дверей, дистанционный запуск двигателя. Топовые версии получат двухзонный климат-контроль, а также подогрев сидений и рулевого колеса.

Nissan X-Trail 2024 оснащен 1,5-литровым турбированным трехцилиндровым двигателем мощностью 204 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT. Также в линейке останутся гибриды e-Power на 204-213 л. с.

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Обновленный кроссовер поступит в продажу уже в начале 2024 года. Стоимость комплектаций станет известна позже.

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