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Авто

Nissan научился "программировать" мозги гонщиков для достижения лучших результатов (фото)

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Фото: Nissan | Устройство Sonal крепится к голове пилота

Устройство Sonal позволяет направлять целевые электрические импульсы в мозг пилота. После этой процедуры гонщики быстрее изучают треки и становятся устойчивее к стрессу.

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Японская компания Nissan придумала необычный способ, как заставить своих пилотов проезжать гоночные треки быстрее. Для этого они направляют целевые электрические импульсы в мозги водителей. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Nissan представил результаты тестирования своей новой инициативы Brain to Performance. Она проводится с 2020 года в чемпионате "Формулы-Е".

Все участники тестирования заявили, что чувствуют себя увереннее во время гонок, что позволяет им быстрее принимать сложные решения. Также они стали устойчивее к стрессу.

Nissan Brain to Performance Fullscreen
Первое тестирование показало положительные результаты
Фото: Nissan

Сперва пилотов разделили на две группы, одна из которых поддавалась воздействию целевых электрических импульсов. Вторая группа тренировалась в привычном режиме.

Тестовые заезды на симуляторах показали, что группа, на которой испытывали устройство, справилась гораздо лучше. Эти пилоты изучали гоночные треки на 50% быстрее, а также лучше проходили многие повороты.

Водители используют устройство Sonal, которое крепится к их головам. После воздействия целевых электрических импульсов ясность их мозга улучшилась.

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В будущем Nissan планирует расширить инициативу Brain to Performance. В ближайшие годы ее могут внедрить в японскую серию Super GT.

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