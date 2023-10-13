Nissan навчився "програмувати" мізки гонщиків для покращення результатів (фото)

Пристрій Sonal дає змогу спрямовувати цільові електричні імпульси в мозок пілота. Після цієї процедури гонщики швидше вивчають треки та стають стійкішими до стресу.

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Японська компанія Nissan придумала незвичайний спосіб, як змусити своїх пілотів проїжджати перегонові треки швидше. Для цього вони направляють цільові електричні імпульси в мізки водіїв. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Nissan представив результати тестування своєї нової ініціативи Brain to Performance. Вона проводиться з 2020 року в чемпіонаті "Формули-Е".

Усі учасники тестування заявили, що почуваються впевненіше під час перегонів, що дає їм змогу швидше ухвалювати складні рішення. Також вони стали стійкішими до стресу.

Перше тестування показало позитивні результати Фото: Nissan

Спершу пілотів розділили на дві групи, одна з яких піддавалася впливу цільових електричних імпульсів. Друга група тренувалася у звичному режимі.

Тестові заїзди на симуляторах показали, що група, на якій випробовували пристрій, впоралася набагато краще. Ці пілоти вивчали перегонові треки на 50% швидше, а також краще проходили багато поворотів.

Водії використовують пристрій Sonal, який кріпиться до їхніх голів. Після впливу цільових електричних імпульсів ясність їхнього мозку покращилася.

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У майбутньому Nissan планує розширити ініціативу Brain to Performance. Найближчими роками її можуть впровадити в японську серію Super GT.

Раніше Фокус писав, що позашляховик Nissan Armada наступного покоління вперше помітили на дорогах під час тестів.