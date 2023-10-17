Nissan показал необычный семейный электромобиль с роскошным интерьером (фото)

Nissan Hyper Tourer получил роскошный четырехместный интерьер с роскошной отделкой в японском стиле. Также минивэн имеет инновационную систему с использованием искусственного интеллекта.

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Опубликованы первые фото концепт-кара Nissan Hyper Tourer. Электрический минивэн представят на Японской выставке мобильности 2023 года вместе с прототипом Hyper Adventure. Об этом рассказали на сайте бренда.

Nissan Hyper Tourer получил футуристичный дизайн с необычной передней оптикой. Вдоль всего кузова расположена светодиодная полоса, которая является дневными ходовыми огнями.

Кузов минивэна окрашен в бронзовый цвет. Внешний вид дополняют нестандартные колесные диски с эффектом шахматной доски.

Концепт-кар отличается необычными колесными дисками Фото: Nissan

В Nissan заявили, что Hyper Tourer разработан для "людей, которые ценят в жизни все прекрасное и наслаждаются компанией друзей и коллег". Эта концепция в полной мере раскрывается в интерьере модели.

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Внутри установлены четыре отдельных сиденья, которые можно вращать на 360 градусов. Салон украшают традиционные японские узоры кумико и коси.

Интерьер минивэна рассчитан на четыре человека Фото: Nissan

Для пассажиров заднего ряда сидений предусмотрен отдельный дисплей для просмотра цифрового контента и навигации. Помимо этого концепт-кар может похвастаться наличием инновационной системы с использованием искусственного интеллекта, которая может отслеживать биометрические показатели всех людей внутри авто, включая мозговые волны и частоту сердечных сокращений.

В Nissan не раскрыли подробности о технических характеристиках Hyper Tourer. Известно, что минивэн получил аккумуляторную батарею большой емкости и запас хода более 450 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что Nissan показал концепт-кар электрокроссовера Hyper Urban.