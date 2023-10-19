Яскравий дизайн і понад 500 сил: представлено екстремальний позашляховик Nissan (відео)

Nissan Patrol Black Hawk оснащений 5,6-літровим V8 з механічним компресором. Зовнішній вигляд позашляховика став екстравагантнішим.

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Позашляховик Nissan Patrol нинішнього покоління у виробництві вже 13 років, але продовжує отримувати нові версії. Нещодавно у нього з'явився варіант Warrior для бездоріжжя, а тепер у ПАР презентували модифікацію Black Hawk. Про це повідомляється на сайті Cars.co.za.

Позашляховику підняли потужність до 530 к. с.

Тюнінг Nissan Patrol виконала компанія BB Motorsport, що належить південноафриканському дилеру японського бренду. Позашляховик випускатимуть малими партіями і продаватимуть у дилерській мережі ВВ. Його вартість становитиме 117 000 доларів.

Дизайн став більш екстравагантним

Стандартний 5,6-літровий V8 доповнили механічним компресором, що підняло його потужність з 400 до 530 к. с., а максимальний крутильний момент — з 560 до 772 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає менше 6 секунд.

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Крім того, тюнінг Nissan Patrol торкнувся дизайну позашляховика. Він отримав величезну решітку радіатора і нові бампери, а його колісні арки розширили. Також з'явилися змінені підніжки і 22-дюймові диски з низькопрофільною гумою. Додано і чорний лакований декор.

Салон Nissan Patrol Black Hawk не змінився. Оснащення охоплює камери кругового огляду, акустику Bose, підігрів і вентиляцію сидінь, електропривод крісел і дверей багажника.

Раніше Фокус розповідав, що Nissan презентував оригінальний сімейний електромобіль.

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