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Яскравий дизайн і понад 500 сил: представлено екстремальний позашляховик Nissan (відео)

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Тюнінг Nissan Patrol виконав південноафриканський дилер марки

Nissan Patrol Black Hawk оснащений 5,6-літровим V8 з механічним компресором. Зовнішній вигляд позашляховика став екстравагантнішим.

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Позашляховик Nissan Patrol нинішнього покоління у виробництві вже 13 років, але продовжує отримувати нові версії. Нещодавно у нього з'явився варіант Warrior для бездоріжжя, а тепер у ПАР презентували модифікацію Black Hawk. Про це повідомляється на сайті Cars.co.za.

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Позашляховику підняли потужність до 530 к. с.

Тюнінг Nissan Patrol виконала компанія BB Motorsport, що належить південноафриканському дилеру японського бренду. Позашляховик випускатимуть малими партіями і продаватимуть у дилерській мережі ВВ. Його вартість становитиме 117 000 доларів.

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Дизайн став більш екстравагантним

Стандартний 5,6-літровий V8 доповнили механічним компресором, що підняло його потужність з 400 до 530 к. с., а максимальний крутильний момент — з 560 до 772 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає менше 6 секунд.

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Крім того, тюнінг Nissan Patrol торкнувся дизайну позашляховика. Він отримав величезну решітку радіатора і нові бампери, а його колісні арки розширили. Також з'явилися змінені підніжки і 22-дюймові диски з низькопрофільною гумою. Додано і чорний лакований декор.

Салон Nissan Patrol Black Hawk не змінився. Оснащення охоплює камери кругового огляду, акустику Bose, підігрів і вентиляцію сидінь, електропривод крісел і дверей багажника.

Раніше Фокус розповідав, що Nissan презентував оригінальний сімейний електромобіль.

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