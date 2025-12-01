Новый Nissan Leaf 2026 оказался дешевле, чем ожидалось: цены и подробности (фото)

Новый Nissan Leaf превратился в электрокроссовер и имеет запас хода более 600 км, но остается довольно доступным.

Цена Nissan Leaf третьего поколения на европейском рынке стартует с 35 300 евро. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Запас хода Nissan Leaf достигает 622 км Фото: Nissan

Электрокроссовер Nissan Leaf поступает в продажу в Европе с марта 2026 года. Он оказался одной из самых доступных моделей в классе и дешевле собратьев Renault Scenic E-Tech и Mitsubishi Eclipse Cross, с которыми делит платформу AmpR Medium.

На передней панели установили два экрана Фото: Nissan

Как известно, новый Nissan Leaf 2026 стал обтекаемым электрокроссовером длиной 4,35 м. В его салоне установлены два экрана на передней панели, а объем багажника составляет 437 л.

Базовый электромобиль Nissan Leaf Standard оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 52 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с, а также может проехать 436 км без подзарядки. Максимальная скорость всех Nissan Leaf 2026 ограничена на 160 км/ч.

Объем багажника кроссовера составляет 437 л Фото: Nissan

Электрокроссовер Nissan Leaf Extended стоимостью от 40 300 евро имеет 218-сильный электромотор и батарею на 75 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а запас хода составляет 622 км. Подзарядиться на 80% в быстром режиме (мощностью 150 кВт) можно за 30 минут.

