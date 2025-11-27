Дешевый брат VW ID.4: дебютировал семейный электрокар за $22000 с запасом хода 680 км (фото)

В Индии дебютировала новая Mahindra XEV 9S. Недорогой семейный электрокроссовер на агрегатах Volkswagen ID.4 богато оснащен, а его запас хода достигает 680 км.

Электромобиль Mahindra XEV 9S выйдет на рынок с января и на родине будет стоить от 1 995 000 до 2 945 000 рупий ($22 000 — 33 000). Об этом сообщает издание Autocar.

Электрический кроссовер Mahindra XEV 9S — третья модель марки, созданная на платформе INGLO, разработанной совместно с Volkswagen. Это более практичная семейная альтернатива купе-кроссоверу Mahindra XEV 9e.

Электрокар использует силовые установки Volkswagen ID.4 силовые установки Volkswagen ID.4 Фото: Mahindra

Размеры Mahindra XEV 9S:

длина — 4737 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1747 мм;

колесная база — 2762 мм;

клиренс — 219 мм.

Новая Mahindra XEV 9S отличается рубленым дизайном Фото: Mahindra

Новая Mahindra XEV 9S напоминает собратьев из семейства INGLO. Электрокроссовер отличается рубленым дизайном с тоненькой диодной оптикой.

В салоне на передней панели установлены три дисплея, а часть кнопок являются сенсорными. Электрокар дебютировал в семиместном исполнении. Со сложенным третьим рядом объем багажника составляет 527 л, также есть 150-литровый отсек спереди.

На передней панели установлены три экрана Фото: Mahindra

Недорогой электромобиль Mahindra довольно богато оснащен. Топовые версии получили проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений, вентиляцию кресел первого и второго ряда, акустику Harman Kardon, камеры кругового обзора, мониторы для задних пассажиров.

Силовые установки знакомы по Volkswagen ID.4. Электрокроссовер Mahindra XEV 9S дебютировал в заднеприводных версиях на 231, 245 и 286 л. с. Самый мощный вариант стартует до 100 км/ч за 7 с и развивает 202 км/ч.

Электрокроссовер дебютировал в семиместном исполнении Фото: Mahindra

На выбор предлагаются батареи емкостью от 59 до 79 кВт∙ч. Заявленный запас хода Mahindra XEV 9S составляет от 521 до 680 км.

