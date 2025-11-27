Дешевий брат VW ID.4: дебютував сімейний електрокар за $22000 з запасом ходу 680 км (фото)

В Індії дебютувала нова Mahindra XEV 9S. Недорогий сімейний електрокросовер на агрегатах Volkswagen ID.4 багато оснащений, а його запас ходу сягає 680 км.

Електромобіль Mahindra XEV 9S вийде на ринок із січня і на батьківщині коштуватиме від 1 995 000 до 2 945 000 рупій ($22 000 – 33 000). Про це повідомляє видання Autocar.

Електричний кросовер Mahindra XEV 9S – третя модель марки, створена на платформі INGLO, розробленій спільно із Volkswagen. Це практичніша сімейна альтернатива купе-кросоверу Mahindra XEV 9e.

Електрокар використовує силові установки Volkswagen ID.4 Фото: Mahindra

Розміри Mahindra XEV 9S:

довжина – 4737 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1747 мм;

колісна база – 2762 мм;

кліренс – 219 мм.

Нова Mahindra XEV 9S вирізняється рубаним дизайном Фото: Mahindra

Нова Mahindra XEV 9S нагадує побратимів із сімейства INGLO. Електрокросовер вирізняється рубаним дизайном із тоненькою діодною оптикою.

У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї, а частина кнопок є сенсорними. Електрокар дебютував у семимісному виконанні. Зі складеним третім рядом об’єм багажника становить 527 л, також є 150-літровий відсік спереду.

Відео дня

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Mahindra

Недорогий електромобіль Mahindra доволі багато оснащений. Топові версії отримали проєкцію на лобове скло, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь, вентиляцію крісел першого і другого ряду, акустику Harman Kardon, камери кругового огляду, монітори для задніх пасажирів.

Важливо

Volkswagen презентував недорогу альтернативу Touareg за $34 000 (фото)

Силові установки знайомі за Volkswagen ID.4. Електрокросовер Mahindra XEV 9S дебютував у задньопривідних версіях на 231, 245 та 286 к. с. Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 7 с і розвиває 202 км/год.

Електрокросовер дебютував у семимісному виконанні Фото: Mahindra

На вибір пропонують батареї ємністю від 59 до 79 кВт∙год. Заявлений запас ходу Mahindra XEV 9S становить від 521 до 680 км.

До речі, нещодавно в Індії дебютував доступний конкурент Duster за $13 000. Кросовер запропонують у бензинових, дизельних та електричних версіях.

Також Фокус розповідав про великий електрокросовер Volkswagen із запасом ходу 700 км.