Сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 із запасом ходу 700 км показали на фото
Лінійку Volkswagen ID.UNYX невдовзі поповнить велика сімейна модель 08. Запас ходу електрокросовера сягне 700 км.
Новий Volkswagen ID.UNYX 08 розсекретили на офіційних фото, а його презентація запланована на 2026 рік. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 — п’ятимісна сімейна модель. Кросовер вийшов доволі крупним.
Розміри Volkswagen ID.UNYX 08:
- довжина – 5000 мм;
- ширина – 1954 мм;
- висота – 1672 мм;
- колісна база – 3030 мм.
Електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 – перша модель у новому фірмовому стилі. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом" та вигнутою віконною лінією. У нього дворівневі фари та тоненькі ліхтарі.
Салон Volkswagen ID.UNYX 08 не показали, проте частково розкрили його комплектацію. Електрокросовер отримає 21-дюймові диски, мультимедіа зі штучним інтелектом та систему напівавтономного руху.
Відомі і деякі характеристики Volkswagen ID.UNYX 08. Його запропонують у 313-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Літій-залізо-фосфатна батарея CATL забезпечить запас ходу до 700 км.
До речі, нещодавно розсекретили і електромобіль Volkswagen ID.UNYX 07 — обтічний сімейний седан.
