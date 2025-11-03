На український ринок виходить потужний електрокросовер Volvo для наших доріг (фото)

Лінійку Volvo EX30 в Україні поповнив позашляховий варіант підвищеної прохідності Cross Country. Кросовер підготовлений до бездоріжжя і оснащений потужною установкою.

Новий електрокросовер Volvo EX30 Cross Country вже приїхав до України. Про це повідомляє офіційний імпортер шведського бренду.

Кросоверу збільшили кліренс та додали пластикові накладки Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 Cross Country отримав особливі 19-дюймові диски з поза шляховою гумою, розширювачі арок та чорний матовий декор. Кліренс кросовера зріс на 19 мм (до 190 мм).

Новий Volvo EX30 Cross Country пропонують виключно в топовому 428-сильному виконанні з повним приводом та батареєю ємністю 69 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а запас ходу становить 436 км. Швидка зарядка на 10-80% займає 26 хвилин. До речі, стандартний електрокар із цією силовою установкою побував на тесті Фокусу.

Модель пропонують у багатій комплектації Фото: Volvo

Ціна Volvo EX30 Cross Country в Україні стартує з 2 071 520 гривень. Електрокросовер пропонують у багатій комплектації Ultra з панорамним дахом, двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, підігрівом сидінь і керма, електроприводом крісел, акустикою Harman Kardon та набором систем безпеки.

