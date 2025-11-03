Підтримайте нас RU
На український ринок виходить потужний електрокросовер Volvo для наших доріг (фото)

Volvo EX30 Cross Country
Volvo EX30 Cross Country — позашляхова версія електрокросовера | Фото: Volvo

Лінійку Volvo EX30 в Україні поповнив позашляховий варіант підвищеної прохідності Cross Country. Кросовер підготовлений до бездоріжжя і оснащений потужною установкою.

Новий електрокросовер Volvo EX30 Cross Country вже приїхав до України. Про це повідомляє офіційний імпортер шведського бренду.

Volvo EX30 CC
Кросоверу збільшили кліренс та додали пластикові накладки
Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 Cross Country отримав особливі 19-дюймові диски з поза шляховою гумою, розширювачі арок та чорний матовий декор. Кліренс кросовера зріс на 19 мм (до 190 мм).

Важливо
Новий Volvo EX30 Cross Country пропонують виключно в топовому 428-сильному виконанні з повним приводом та батареєю ємністю 69 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а запас ходу становить 436 км. Швидка зарядка на 10-80% займає 26 хвилин. До речі, стандартний електрокар із цією силовою установкою побував на тесті Фокусу.

Відео дня
Салон Volvo EX30 Cross Country
Модель пропонують у багатій комплектації
Фото: Volvo

Ціна Volvo EX30 Cross Country в Україні стартує з 2 071 520 гривень. Електрокросовер пропонують у багатій комплектації Ultra з панорамним дахом, двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, підігрівом сидінь і керма, електроприводом крісел, акустикою Harman Kardon та набором систем безпеки.

