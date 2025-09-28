Ціна $37 000 і запас ходу 1200 км: на ринок вийшов електрифікований кросовер Volvo (фото)

Новий Volvo XC70 2025 надійшов у продаж. Сімейна модель доступна у версіях потужністю до 460 сил із запасом ходу до 1200 км.

Volvo XC70 четвертого покоління почали продавати в Китаї. Регулярна ціна становить від 416 900 до 496 900 юанів ($57 300 – 68 400), проте першу партію авто запропонували за ціною від 269 900 до 349 900 юанів ($37 000 – 48 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Volvo XC70 зазнав кардинальних змін, адже тепер це не універсал підвищеної прохідності, а сімейний кросовер. Шведський автовиробник відмовляється від універсалів. Гранчастий дизайн із тоненькими Т-подібними фарами витриманий у дусі старшого брата Volvo EX90.

Запас ходу Volvo XC70 перевищує 1200 км Фото: Volvo

Габарити Volvo XC70 2025:

довжина – 4815 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2895 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Volvo

У салоні встановили двоспицеве кермо, цифрову панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Дорожчі версії отримали панорамний дах, електропривід сидінь, систему навпівавтономного руху та акустику Harman Kardon із 23 динаміками.

Кросовер Volvo XC70 пропонують у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим турбомотором. Потужність передньопривідного варіант становить 318 к. с., а повнопривідного – 460 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

В дорожчих версіях є панорамний дах та електропривід сидінь Фото: Volvo

Середня витрата пального становить 5,8-6,5 л/100 км. На вибір пропонують батареї ємністю 21,2 та 39,6 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 116 і 212 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі кросовер здатен подолати понад 1200 км. Швидка зарядка на 80% займає 23 хвилини.

