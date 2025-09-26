Ціна $16800 і запас ходу 1300 км: у продаж надійшов електрифікований кросовер Mazda (фото)

Нова Mazda EZ-60 виходить на ринок. Кросовер пропонують в електрифікованих 258-сильних версіях із запасом ходу до 1300 км.

Кросовер Mazda EZ-60 виготовляють у Китаї і саме там він надійшов у продаж за ціною від 119 900 до 160 900 юанів ($16 800 – 22 600). Там модель вже зібрала понад 40 000 замовлень. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу кросовера сягає 1300 км Фото: CarNewsChina

У 2026 році кросовер з’явиться на європейському та північноамериканському ринках під назвою Mazda CX-6e. Між іншим, в ЄС уже доступний споріднений седан Mazda 6e.

Нова Mazda EZ-60 – електрифікований аналог CX-5. 4,85-метровий кросовер вирізняється гранчастим дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та тоненькими діодними фарами.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні Mazda EZ-60 відсутня панель приладів – усі покази виводяться на 26,5-дюймовий центральний екран та проєктуються на лобове скло. Задні крісла оснащені регулюванням куту нахилу. Кросовер має два багажники: задній об’ємом 350-2036 л та передній 126-літровий.

Електромобіль Mazda EZ-60 оснащений 258-сильним мотором на задній вісі та батареєю ємністю 78 кВт∙год. Запас ходу становить 600 км.

У задніх кріслах регулюється кут нахилу спинки Фото: CarNewsChina

Також є варіант із цим же мотором, меншою батареєю на 31,7 кВт∙год та 98-сильним бензиновим генератором. Такий кросовер Mazda EZ-60 може проїхати 200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1300 км.

До речі, на європейський ринок вже виходить нова Mazda CX-5 2026.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився перший електрокросовер Skoda.