Нова Mazda CX-5 2026 виходить на ринок: комплектації та ціни (фото)

Кросовер Mazda CX-5 третього покоління починають продавати в Європі. Нова модель дебютує в економічному гібридному виконанні.

Перші кросовери Mazda CX-5 доставлять європейським покупцям у кінці 2025 або на початку 2026 року, проте замовлення на модель уже почали приймати з вересня. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Mazda

Нова Mazda CX-5 2026 зберігає знайомий дизайн, проте отримав нове "лице" та підріс до 4689 мм у довжину. У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а об’єм багажника збільшено до 583-2019 л.

На перших порах кросовер Mazda CX-5 в Європі пропонуватимуть лише з 2,5-літровим бензиновим двигуном на 141 к. с. із "м’якою" гібридною установкою. Середня витрата пального становить 7,3 л/100 км із переднім приводом та 7,7 л на 100 км – із повним.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Mazda

У 2027 році модель отримає економічніші двигуни Skyactiv-Z. Крім того, на окремих ринках залишиться знайома 2,5-літрова четвірка на 187 к. с. без електрифікації.

Ціна Mazda CX-5 2026 стартує з 34 822 євро за варіант Prime-Line з клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, датчиками світла та дощу, парктроніком і камерою. Також обов’язковими є системи автоматичного гальмування, утримування в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків і втоми водія.

Об"єм багажника зріс до 583-2019 л Фото: Mazda

Топовий варіант Homura (від 41 102 євро) додає безключовий доступ, шкіряний салон, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, акустику Bose, контроль "сліпих" зон, електроприводи сидінь та дверей багажника, підігрів і вентиляцію крісел.

