Новая Mazda CX-5 2026 выходит на рынок: комплектации и цены (фото)

Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения начинают продавать в Европе. Новая модель дебютирует в экономичном гибридном исполнении.

Первые кроссоверы Mazda CX-5 доставят европейским покупателям в конце 2025 или в начале 2026 года, однако заказы на модель уже начали принимать с сентября. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Mazda

Новая Mazda CX-5 2026 сохраняет знакомый дизайн, однако получил новое "лицо" и подрос до 4689 мм в длину. В салоне установили цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а объем багажника увеличен до 583-2019 л.

На первых порах кроссовер Mazda CX-5 в Европе будет предлагаться только с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 141 л. с. с "мягкой" гибридной установкой. Средний расход топлива составляет 7,3 л/100 км с передним приводом и 7,7 л на 100 км — с полным.

На передней панели установили два экрана Фото: Mazda

В 2027 году модель получит более экономичные двигатели Skyactiv-Z. Кроме того, на отдельных рынках останется знакомая 2,5-литровая четверка на 187 л.с. без электрификации.

Цена Mazda CX-5 2026 стартует с 34 822 евро за вариант Prime-Line с климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, датчиками света и дождя, парктроником и камерой. Также обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

Объем багажника вырос до 583-2019 л Фото: Mazda

Топовый вариант Homura (от 41 102 евро) добавляет бесключевой доступ, кожаный салон, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, акустику Bose, контроль "слепых" зон, электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев и вентиляцию кресел.

