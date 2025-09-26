Цена $16800 и запас хода 1300 км: в продажу поступил электрифицированный кроссовер Mazda (фото)

Новая Mazda EZ-60 выходит на рынок. Кроссовер предлагается в электрифицированных 258-сильных версиях с запасом хода до 1300 км.

Related video

Кроссовер Mazda EZ-60 производится в Китае и именно там он поступил в продажу по цене от 119 900 до 160 900 юаней ($16 800 — 22 600). Там модель уже собрала более 40 000 заказов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода кроссовера достигает 1300 км Фото: CarNewsChina

В 2026 году кроссовер появится на европейском и североамериканском рынках под названием Mazda CX-6e. Между прочим, в ЕС уже доступен родственный седан Mazda 6e.

Новая Mazda EZ-60 — электрифицированный аналог CX-5. 4,85-метровый кроссовер отличается граненым дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и тоненькими диодными фарами.

В салоне установили большой тачскрин Фото: CarNewsChina

В салоне Mazda EZ-60 отсутствует панель приборов — все показания выводятся на 26,5-дюймовый центральный экран и проецируются на лобовое стекло. Задние кресла оснащены регулировкой угла наклона. Кроссовер имеет два багажника: задний объемом 350-2036 л и передний 126-литровый.

Важно

Седан Volkswagen Passat возвращается на глобальный рынок: подробности и фото

Электромобиль Mazda EZ-60 оснащен 258-сильным мотором на задней оси и батареей емкостью 78 кВт∙ч. Запас хода составляет 600 км.

В задних креслах регулируется угол наклона спинки Фото: CarNewsChina

Также есть вариант с этим же мотором, меньшей батареей на 31,7 кВт∙ч и 98-сильным бензиновым генератором. Такой кроссовер Mazda EZ-60 может проехать 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Кстати, на европейский рынок уже выходит новая Mazda CX-5 2026.

Также Фокус писал, что в Украине появился первый электрокроссовер Skoda.