На украинский рынок выходит мощный электрокроссовер Volvo для наших дорог (фото)

Линейку Volvo EX30 в Украине пополнил внедорожный вариант повышенной проходимости Cross Country. Кроссовер подготовлен к бездорожью и оснащен мощной установкой.

Новый электрокроссовер Volvo EX30 Cross Country уже приехал в Украину. Об этом сообщает официальный импортер шведского бренда.

Кроссоверу увеличили клиренс и добавили пластиковые накладки Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX30 Cross Country получил особые 19-дюймовые диски с внедорожной резиной, расширители арок и черный матовый декор. Клиренс кроссовера вырос на 19 мм (до 190 мм).

Новый Volvo EX30 Cross Country предлагают исключительно в топовом 428-сильном исполнении с полным приводом и батареей емкостью 69 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а запас хода составляет 436 км. Быстрая зарядка на 10-80% занимает 26 минут. Кстати, стандартный электрокар с этой силовой установкой побывал на тесте Фокуса.

Модель предлагают в богатой комплектации Фото: Volvo

Цена Volvo EX30 Cross Country в Украине стартует с 2 071 520 гривен. Электрокроссовер предлагают в богатой комплектации Ultra с панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, парковочным автопилотом, подогревом сидений и руля, электроприводом кресел, акустикой Harman Kardon и набором систем безопасности.

