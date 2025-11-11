Семейный электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 с запасом хода 700 км показали на фото

Линейку Volkswagen ID.UNYX вскоре пополнит крупная семейная модель 08. Запас хода электрокроссовера достигнет 700 км.

Новый Volkswagen ID.UNYX 08 рассекретили на официальных фото, а его презентация запланирована на 2026 год. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 — пятиместная семейная модель. Кроссовер получился довольно крупным.

Запас хода Volkswagen ID.UNYX 08 достигнет 700 км Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen ID.UNYX 08:

длина — 5000 мм;

ширина — 1954 мм;

высота — 1672 мм;

колесная база — 3030 мм.

Электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 — первая модель в новом фирменном стиле. Авто отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и изогнутой оконной линией. У него двухуровневые фары и тоненькие фонари.

На выбор предложат версии на 313 и 503 л.с. Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.UNYX 08 не показали, однако частично раскрыли его комплектацию. Электрокроссовер получит 21-дюймовые диски, мультимедиа с искусственным интеллектом и систему полуавтономного движения.

Известны и некоторые характеристики Volkswagen ID.UNYX 08. Его предложат в 313-сильной заднеприводной и 503-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Литий-железо-фосфатная батарея CATL обеспечит запас хода до 700 км.

Кстати, недавно рассекретили и электромобиль Volkswagen ID.UNYX 07 — обтекаемый семейный седан.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился самый быстрый Volkswagen Golf.