Volkswagen презентував недорогу альтернативу Touareg за $34 000 (фото)

На автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Volkswagen Tavendor 2026. Великий кросовер недорогий, просторий і багато оснащений.

Оновлений кросовер Volkswagen Tavendor вийде на ринок у першому кварталі 2026 року і в Китаї коштуватиме від 242 900 юанів ($34 000). Про це повідомляється на сайті Autohome.

П’ятимісний кросовер Volkswagen Tavendor — доступна альтернатива VW Touareg. Він дещо більший і просторіший.

Кросовер комплектують турбомоторами на 213 і 272 к. с. Фото: autohome.com.cn

Розміри Volkswagen Tavendor 2026:

довжина – 5007 мм;

ширина – 2015 мм;

висота – 1767 мм;

колісна база – 2980 мм.

Новий Volkswagen Tavendor вирізняється зміненою передньою частиною з вужчими фарами, тоншою решіткою радіатора та масивнішим бампером. Ззаду освіжили ліхтарі.

На передній панелі тепер встановлено три екрани Фото: autohome.com.cn

У салоні Volkswagen Tavendor 2026 встановили збільшений 15,6-дюймовий тачскрін та додали окремий сенсорний екран для переднього пасажира. Селектор КПП тепер розташований на кермовій колонці. Комплектація включає електроприводи сидінь та дверей багажника.

Новий кросовер Volkswagen Tavendor комплектують 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 213 і 272 к. с. Обидві версії оснащені 7-ступінчастим роботом DSG, а привід може бути переднім або повним.

