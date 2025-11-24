Volkswagen презентував недорогу альтернативу Touareg за $34 000 (фото)
На автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Volkswagen Tavendor 2026. Великий кросовер недорогий, просторий і багато оснащений.
Оновлений кросовер Volkswagen Tavendor вийде на ринок у першому кварталі 2026 року і в Китаї коштуватиме від 242 900 юанів ($34 000). Про це повідомляється на сайті Autohome.
П’ятимісний кросовер Volkswagen Tavendor — доступна альтернатива VW Touareg. Він дещо більший і просторіший.
Розміри Volkswagen Tavendor 2026:
- довжина – 5007 мм;
- ширина – 2015 мм;
- висота – 1767 мм;
- колісна база – 2980 мм.
Новий Volkswagen Tavendor вирізняється зміненою передньою частиною з вужчими фарами, тоншою решіткою радіатора та масивнішим бампером. Ззаду освіжили ліхтарі.
У салоні Volkswagen Tavendor 2026 встановили збільшений 15,6-дюймовий тачскрін та додали окремий сенсорний екран для переднього пасажира. Селектор КПП тепер розташований на кермовій колонці. Комплектація включає електроприводи сидінь та дверей багажника.
Новий кросовер Volkswagen Tavendor комплектують 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 213 і 272 к. с. Обидві версії оснащені 7-ступінчастим роботом DSG, а привід може бути переднім або повним.
Між іншим, на автосалоні в Гуанчжоу дебютували і недорогі електромобілі Audi із запасом ходу понад 700 км.
Також Фокус писав, що на цьому автошоу показали найшвидше авто у світі.