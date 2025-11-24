Volkswagen презентовал недорогую альтернативу Touareg за $34 000 (фото)

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Volkswagen Tavendor 2026. Большой кроссовер недорогой, просторный и богато оснащенный.

Обновленный кроссовер Volkswagen Tavendor выйдет на рынок в первом квартале 2026 года и в Китае будет стоить от 242 900 юаней ($34 000). Об этом сообщается на сайте Autohome.

Пятиместный кроссовер Volkswagen Tavendor — доступная альтернатива VW Touareg. Он несколько крупнее и просторнее.

Кроссовер комплектуют турбомоторами на 213 и 272 л.с. Фото: autohome.com.cn

Размеры Volkswagen Tavendor 2026:

длина — 5007 мм;

ширина — 2015 мм;

высота — 1767 мм;

колесная база — 2980 мм.

Новый Volkswagen Tavendor отличается измененной передней частью с более узкими фарами, тонкой решеткой радиатора и массивным бампером. Сзади освежили фонари.

На передней панели теперь установлены три экрана Фото: autohome.com.cn

В салоне Volkswagen Tavendor 2026 установили увеличенный 15,6-дюймовый тачскрин и добавили отдельный сенсорный экран для переднего пассажира. Селектор КПП теперь расположен на рулевой колонке. Комплектация включает электроприводы сидений и двери багажника.

Новый кроссовер Volkswagen Tavendor комплектуют 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 213 и 272 л. с. Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG, а привод может быть передним или полным.

