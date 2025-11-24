Volkswagen презентовал недорогую альтернативу Touareg за $34 000 (фото)
На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Volkswagen Tavendor 2026. Большой кроссовер недорогой, просторный и богато оснащенный.
Обновленный кроссовер Volkswagen Tavendor выйдет на рынок в первом квартале 2026 года и в Китае будет стоить от 242 900 юаней ($34 000). Об этом сообщается на сайте Autohome.
Пятиместный кроссовер Volkswagen Tavendor — доступная альтернатива VW Touareg. Он несколько крупнее и просторнее.
Размеры Volkswagen Tavendor 2026:
- длина — 5007 мм;
- ширина — 2015 мм;
- высота — 1767 мм;
- колесная база — 2980 мм.
Новый Volkswagen Tavendor отличается измененной передней частью с более узкими фарами, тонкой решеткой радиатора и массивным бампером. Сзади освежили фонари.
В салоне Volkswagen Tavendor 2026 установили увеличенный 15,6-дюймовый тачскрин и добавили отдельный сенсорный экран для переднего пассажира. Селектор КПП теперь расположен на рулевой колонке. Комплектация включает электроприводы сидений и двери багажника.
Новый кроссовер Volkswagen Tavendor комплектуют 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 213 и 272 л. с. Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG, а привод может быть передним или полным.
Между прочим, на автосалоне в Гуанчжоу дебютировали и недорогие электромобили Audi с запасом хода более 700 км.
Также Фокус писал, что на этом автошоу показали самое быстрое авто в мире.