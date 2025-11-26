Tata презентувала стильного конкурента Duster за $13 000 із багатим оснащенням (фото)

Tata відродила одну із найвідоміших своїх моделей — Sierra. Недорогий кросовер розміром із Duster випускатимуть у бензинових, дизельних та електричних версіях.

Нова Tata Sierra дебютувала в Індії і надійде в продаж на початку 2026 року за ціною від 1 149 000 рупій ($12 900). Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Якщо перша Tata Sierra була тридверним рамним позашляховиком, то сучасна модель – п’ятидверний кросовер. Він зберіг окремі риси попередника на кшталт характерної форми бокових вікон, але загалом дизайн більш футуристичний – із тоненькими діодними фарами, висувними дверними ручками та чорним глянцевим обвісом.

Tata Sierra дебютувала у бензинових і дизельних версіях Фото: Tata

В основі Tata Sierra лежить нова платформа ARGOS, яку використовуватимуть кілька кросоверів марки. Кросовер зберіг габарити попередника.

Розміри Tata Sierra 2026:

довжина – 4340 мм;

ширина – 1841 мм;

висота – 1715 мм;

колісна база – 2730 мм;

кліренс – 205 мм.

Кросовер зберіг риси попередника Фото: Tata

У салоні всіх Tata Sierra 2026 встановлено два екрани на передній панелі, а за доплату доступний і третій дисплей для пасажира. Також пропонують проєкцію на лобове скло. Об’єм багажника становить 622-1275 л.

На передній панелі можуть встановити три екрани Фото: Tata

Бюджетна модель доволі багато оснащена. Топовий кросовер Tata Sierra отримав двозонний клімат-контроль, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль, акустику Bose із 12 динаміками, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, електроприводи крісла водія та дверей багажника.

Нова Tata Sierra дебютувала в трьох 1,5-літрових модифікаціях. Бензинові двигуни розвивають 106 к. с. (атмосферний) та 160 к. с. (із турбонаддувом), а турбодизель – 118 сил.

Об"єм багажника Tata Sierra становить 622-1275 л Фото: Tata

Різні версії комплектують механічною, автоматичною або роботизовано КПП. Пізніше кросовер Tata Sierra отримає повнопривідний та електричний варіанти.

