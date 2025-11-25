У Європі з'явився недорогий кросовер BYD із витратою 1,8 л на 100 км (фото)

На європейський ринок невдовзі вийде новий BYD Atto 2 DM-i. Доступний електрифікований кросовер має запас ходу понад 1000 км.

Кросовер BYD Atto 2 DM-i в експортному виконанні презентували в Барселоні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

DM-i – плагін-гібридна версія 4,3-метрового компактного кросовера. Вона приєдналася до електричного варіанта моделі.

Запас ходу кросовера сягає 1000 км Фото: BYD Auto

Новий BYD Atto 2 DM-i пропонують у двох варіантах – базовому 166-сильному Active та 212-сильному Boost. Потужніший кросовер стартує до сотні за 7,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Важливо

Витрата пального у комбінованому циклі становить 1,8 л/100 км. В Active встановлено батарею ємністю 7,8 кВт∙год, а в Boost – 18 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 40 і 90 км, відповідно. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 930 і 1020 км, відповідно.

Від електричного побратима новий BYD Atto 2 DM-i відрізняється дизайном передньої частини з більшими повітрозбірниками та інакшими 17-дюймовими дисками.

Доступна модель непогано оснащена Фото: BYD Auto

У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 425-1335 л. Комплектація BYD Atto 2 DM-i включає панорамний дах та електропривід сидінь.

