В Европе появился недорогой кроссовер BYD с расходом 1,8 л на 100 км (фото)

На европейский рынок вскоре выйдет новый BYD Atto 2 DM-i. Доступный электрифицированный кроссовер имеет запас хода более 1000 км.

Кроссовер BYD Atto 2 DM-i в экспортном исполнении презентовали в Барселоне. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

DM-i — плагин-гибридная версия 4,3-метрового компактного кроссовера. Она присоединилась к электрическому варианту модели.

Запас хода кроссовера достигает 1000 км Фото: BYD Auto

Новый BYD Atto 2 DM-i предлагают в двух вариантах — базовом 166-сильном Active и 212-сильном Boost. Более мощный кроссовер стартует до сотни за 7,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Важно

Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 л/100 км. В Active установлена батарея емкостью 7,8 кВт∙ч, а в Boost — 18 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 40 и 90 км, соответственно. Общий запас хода на бензине и электротяге — 930 и 1020 км, соответственно.

От электрического собрата новый BYD Atto 2 DM-i отличается дизайном передней части с большими воздухозаборниками и иными 17-дюймовыми дисками.

Доступная модель неплохо оснащена Фото: BYD Auto

В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 425-1335 л. Комплектация BYD Atto 2 DM-i включает панорамную крышу и электропривод сидений.

