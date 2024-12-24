На европейский рынок выйдет дешевый электрокроссовер BYD с богатым оснащением (фото)

Электромобиль BYD Atto 2 — компактный 4,3-метровый кроссовер с богатой комплектацией. Авто оснащено 174-сильным мотором, а его запас хода превышает 300 км.

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В Европе появится новый BYD Atto 2. Бюджетный электрокроссовер с января будет продаваться в Великобритании. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокроссовер оснащен 174-сильным мотором Фото: BYD Auto

Электромобиль является экспортной версией модели BYD Yuan UP, которая в Китае стоит в эквиваленте $13 300 за базовую версию. Это 4,3-метровый городской кроссовер с высокой оконной линией, выраженным пластиковым обвесом и продолговатыми фарами.

В салоне установлены два дисплея Фото: BYD Auto

В салоне BYD Atto 2 установлен оригинальный руль, виртуальный щиток приборов и 12,8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной панели. Европейская версия модели получила панорамную крышу, электропривод сидений, беспроводную зарядку смартфонов и 17-дюймовые диски.

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Электрокроссовер BYD Atto 2 будет продаваться в Европе с мотором на 174 л. с. и 290 Н∙м. Его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Комплектация включает панорамную крышу и электропривод сидений Фото: BYD Auto

Изначально новый BYD Atto 2 будет предлагаться с батареей емкостью 42,4 кВт∙ч: его запас хода составляет 311 км. В Китае также есть версия BYD Yuan UP с большей батареей, которая способна проехать 401 км без подзарядки.

Кстати, недавно в Европе начали продавать электрический купе-кроссовер BYD с запасом хода до 610 км.

Также Фокус рассказывал, что на европейский рынок вышел новый электрокроссовер от Geely и Volvo.