На європейський ринок вийде дешевий електрокросовер BYD із багатим оснащенням (фото)

Електромобіль BYD Atto 2 — компактний 4,3-метровий кросовер із багатою комплектацією. Авто оснащене 174-сильним мотором, а його запас ходу перевищує 300 км.

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У Європі з’явиться новий BYD Atto 2. Бюджетний електрокросовер із січня продаватимуть у Великій Британії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер оснащений 174-сильним мотором Фото: BYD Auto

Електромобіль є експортною версією моделі BYD Yuan UP, яка в Китаї коштує в еквіваленті $13 300 за базову версію. Це 4,3-метровий міський кросовер із високою віконною лінією, вираженим пластиковим обвісом і продовгуватими фарами.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: BYD Auto

У салоні BYD Atto 2 встановлено оригінальне кермо, віртуальний щиток приладів та 12,8-дюймовий сенсорний дисплеї на центральній панелі. Європейська версія моделі отримала панорамний дах, електропривід сидінь, бездротову зарядку смартфонів та 17-дюймові диски.

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Електрокросовер BYD Atto 2 продаватимуть у Європі з мотором на 174 к. с. і 290 Н∙м. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Комплектація включає панорамний дах і електропривід сидінь Фото: BYD Auto

Спочатку новий BYD Atto 2 пропонуватимуть із батареєю ємністю 42,4 кВт∙год: його запас ходу становить 311 км. У Китаї також є версія BYD Yuan UP із більшою батареєю, яка здатна проїхати 401 км без підзарядки.

До речі, нещодавно в Європі почали продавати електричний купе-кросовер BYD із запасом ходу до 610 км.

Також Фокус розповідав, що на європейський ринок вийшов новий електрокросовер від Geely і Volvo.