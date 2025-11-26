Tata презентовала стильного конкурента Duster за $13 000 с богатым оснащением (фото)
Tata возродила одну из самых известных своих моделей — Sierra. Недорогой кроссовер размером с Duster будут выпускать в бензиновых, дизельных и электрических версиях.
Новая Tata Sierra дебютировала в Индии и поступит в продажу в начале 2026 года по цене от 1 149 000 рупий ($12 900). Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.
Если первая Tata Sierra была трехдверным рамным внедорожником, то современная модель — пятидверный кроссовер. Он сохранил отдельные черты предшественника вроде характерной формы боковых окон, но в целом дизайн более футуристичный — с тоненькими диодными фарами, выдвижными дверными ручками и черным глянцевым обвесом.
В основе Tata Sierra лежит новая платформа ARGOS, которую будут использовать несколько кроссоверов марки. Кроссовер сохранил габариты предшественника.
Размеры Tata Sierra 2026:
- длина — 4340 мм;
- ширина — 1841 мм;
- высота — 1715 мм;
- колесная база — 2730 мм;
- клиренс — 205 мм.
В салоне всех Tata Sierra 2026 установлены два экрана на передней панели, а за доплату доступен и третий дисплей для пассажира. Также предлагается проекция на лобовое стекло. Объем багажника составляет 622-1275 л.
Бюджетная модель довольно богато оснащена. Топовый кроссовер Tata Sierra получил двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, акустику Bose с 12 динамиками, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, электроприводы кресла водителя и двери багажника.
Новая Tata Sierra дебютировала в трех 1,5-литровых модификациях. Бензиновые двигатели развивают 106 л. с. (атмосферный) и 160 л. с. (с турбонаддувом), а турбодизель — 118 сил.
Разные версии комплектуют механической, автоматической или роботизированной КПП. Позже кроссовер Tata Sierra получит полноприводный и электрический варианты.
