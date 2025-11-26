Tata презентовала стильного конкурента Duster за $13 000 с богатым оснащением (фото)

Tata возродила одну из самых известных своих моделей — Sierra. Недорогой кроссовер размером с Duster будут выпускать в бензиновых, дизельных и электрических версиях.

Новая Tata Sierra дебютировала в Индии и поступит в продажу в начале 2026 года по цене от 1 149 000 рупий ($12 900). Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Если первая Tata Sierra была трехдверным рамным внедорожником, то современная модель — пятидверный кроссовер. Он сохранил отдельные черты предшественника вроде характерной формы боковых окон, но в целом дизайн более футуристичный — с тоненькими диодными фарами, выдвижными дверными ручками и черным глянцевым обвесом.

Tata Sierra дебютировала в бензиновых и дизельных версиях Фото: Tata

В основе Tata Sierra лежит новая платформа ARGOS, которую будут использовать несколько кроссоверов марки. Кроссовер сохранил габариты предшественника.

Відео дня

Размеры Tata Sierra 2026:

длина — 4340 мм;

ширина — 1841 мм;

высота — 1715 мм;

колесная база — 2730 мм;

клиренс — 205 мм.

Кроссовер сохранил черты предшественника Фото: Tata

В салоне всех Tata Sierra 2026 установлены два экрана на передней панели, а за доплату доступен и третий дисплей для пассажира. Также предлагается проекция на лобовое стекло. Объем багажника составляет 622-1275 л.

На передней панели могут установить три экрана Фото: Tata

Бюджетная модель довольно богато оснащена. Топовый кроссовер Tata Sierra получил двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, акустику Bose с 12 динамиками, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Важно

RAV4 на минималках: представлен новый доступный кроссовер Toyota (фото)

Новая Tata Sierra дебютировала в трех 1,5-литровых модификациях. Бензиновые двигатели развивают 106 л. с. (атмосферный) и 160 л. с. (с турбонаддувом), а турбодизель — 118 сил.

Объем багажника Tata Sierra составляет 622-1275 л. Фото: Tata

Разные версии комплектуют механической, автоматической или роботизированной КПП. Позже кроссовер Tata Sierra получит полноприводный и электрический варианты.

Ранее Фокус рассказывал о новом Nissan Juke 2026, который станет электрокаром.

Также мы писали, что в Европе появился кроссовер BYD с расходом 1,8 л на 100 км.