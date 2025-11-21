RAV4 на минималках: представлен новый доступный кроссовер Toyota (фото)

В Китае дебютировала новая Toyota Wildlander. Недорогой кроссовер будут выпускать в бензиновых и гибридных вариантах мощностью до 237 сил.

Дешевый кроссовер Toyota Wildlander второго поколения показали на автошоу в Гуанчжоу и он поступает в продажу по цене от 169 800 до 230 800 юаней ($23 900 — 32 500). Его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Wildlander — удешевленная версия новой Toyota RAV4 2026, которую выпускают на китайском предприятии GAC Toyota. Если предшественник отличался от RAV4 дизайном передней части, то теперь у Wildlander лишь иные бамперы. Габариты тоже идентичны.

Toyota Wildlander доступен в бензиновых и гибридных версиях Фото: Toyota

Размеры Toyota Wildlander 2026:

длина — 4600 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2690 мм.

Салон также повторяет интерьер Toyota RAV4, однако Wildlander получил увеличенный (14 или 15,6 дюйма) центральный тачскрин.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota Wildlander включает люк, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру и беспроводную зарядку смартфонов. Топовый вариант добавляет проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию передних кресел.

В отличие от Toyota RAV4, Wildlander сохранил бензиновую модификацию с 2,0-литровым 171-сильным двигателем. Также в линейке есть сразу две гибридные версии — 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 237-сильная. Все Toyota Wildlander оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

