RAV4 на мінімалках: представлено новий доступний кросовер Toyota (фото)

У Китаї дебютувала нова Toyota Wildlander. Недорогий кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних варіантах потужністю до 237 сил.

Дешевий кросовер Toyota Wildlander другого покоління показали на автошоу в Гуанчжоу і він надходить у продаж за ціною від 169 800 до 230 800 юанів ($23 900 – 32 500). Його подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Wildlander — здешевлена версія нової Toyota RAV4 2026, яку випускають на китайському підприємстві GAC Toyota. Якщо попередник відрізнявся від RAV4 дизайном передньої частини, то тепер у Wildlander лише інакші бампери. Габарити теж ідентичні.

Toyota Wildlander доступний у бензинових і гібридних версіях Фото: Toyota

Розміри Toyota Wildlander 2026:

довжина — 4600 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2690 мм.

Салон також повторює інтер’єр Toyota RAV4, проте Wildlander отримав збільшений (14 або 15,6 дюйма) центральний тачскрін.

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Wildlander включає люк, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру та бездротову зарядку смартфонів. Топовий варіант додає проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію передніх крісел.

На відміну від Toyota RAV4, Wildlander зберіг бензинову модифікацію із 2,0-літровим 171-сильним двигуном. Також у лінійці є одразу дві гібридні версії – 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 237-сильна. Усі Toyota Wildlander оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.

