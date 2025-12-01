В Европе появится семейный электрокроссовер Tesla с запасом хода более 600 км (фото)

Новая Tesla Model Y L появится в Европе. Электрический кроссовер на 7 мест будет иметь запас хода 630 км.

Электромобиль Tesla Model Y L выйдет на европейский рынок в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Every Eye.

Запас хода Tesla Model Y L составит 630 км Фото: CarNewsChina

Электрокроссовер Tesla Model Y L недавно презентовали в Китае и на данный момент модель представлена только там. Пока не известно, будут ли европейскую версию импортировать из КНР или выпускать на заводе Tesla в Германии.

Электрокроссовер будут продавать в семиместном исполнении Фото: Tesla

Новая Tesla Model Y L удлинена на 200 мм — до 4976 мм при колесной базе 3040 мм. Дизайн кроссовера не претерпел изменений.

Важно

Увеличенные размеры позволили добавить третий ряд кресел. Однако если китайская версия шестиместная, то в европейском варианте будет семь мест. Объем багажника со сложенными задними креслами вырос до 2539 л.

Цена Tesla Model Y L составит примерно 55 000 евро Фото: Tesla

Цена Tesla Model Y L в ЕС составит примерно 55 000 евро. Электрокроссовер предложат только в полноприводном исполнении Long Range AWD мощностью 450 л.с. с батареей емкостью 81 кВт∙ч. Запас хода Tesla Model Y L по китайскому циклу CLTC составляет 751 км, а вот по европейской методике WLTP составит 630 км.

Кстати, недавно в линейке Tesla Model Y появилась новая версия с запасом хода более 800 км.

Также Фокус рассказывал о семейном электрокроссовере за $22 000 на агрегатах VW ID.4.