У Європі з'явиться сімейний електрокросовер Tesla із запасом ходу понад 600 км (фото)
Нова Tesla Model Y L з’явиться в Європі. Електричний кросовер на 7 місць матиме запас ходу 630 км.
Електромобіль Tesla Model Y L вийде на європейський ринок у 2026 році. Про це повідомляється на сайті Every Eye.
Електрокросовер Tesla Model Y L нещодавно презентували в Китаї і наразі модель представлена тільки там. Наразі не відомо, чи будуть європейську версію імпортувати з КНР, чи випускати на заводі Tesla в Німеччині.
Нова Tesla Model Y L подовжена на 200 мм – до 4976 мм при колісній базі 3040 мм. Дизайн кросовера не зазнав змін.
Збільшені розміри дозволили додати третій ряд крісел. Проте якщо китайська версія шестимісна, то в європейському варіанті буде сім місць. Об'єм багажника зі складеними задніми кріслами зріс до 2539 л.
Ціна Tesla Model Y L в ЄС складе приблизно 55 000 євро. Електрокросовер запропонують лише у повнопривідному виконанні Long Range AWD потужністю 450 к. с. із батареєю ємністю 81 кВт∙год. Запас ходу Tesla Model Y L за китайським циклом CLTC становить 751 км, а от за європейською методою WLTP складе 630 км.
До речі, нещодавно у лінійці Tesla Model Y з'явилася нова версія із запасом ходу понад 800 км.
