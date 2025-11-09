Tesla випустила недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 800 км (фото)

Лінійку Tesla Model Y поповнила нова модифікація Long Range RWD. Запас ходу електрокросовера перевищує 800 км.

Нова Tesla Model Y Long Range RWD дебютувала в Китаї і там надходить у продаж за ціною від 288 500 юанів ($40 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара сягає 821 км Фото: CarNewsChina

Електромобіль Tesla Model Y Long Range RWD отримав силову установку від седана Model 3+ Вона складається з одного 302-сильного мотора на задній вісі та батареї від LG Energy Solution ємністю 78,4 кВт∙год.

Заявлений запас ходу становить 821 км за циклом CLTC. За європейською методою WLTP він менший – 656 км. У будь-якому випадку це найбільш "далекобійний" варіант кросовера.

Динаміка при цьому не постраждала. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 201 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 5,6 с Фото: Tesla

Зовні та всередині новий електрокросовер Tesla Model Y Long Range RWD нічим не відрізняється від стандартної моделі 2025 року. Його поки пропонують виключно в 4,8-метровому короткому виконанні (у Китаї також виступають подовжений шестимісний варіант електрокросовера).

