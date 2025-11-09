Tesla выпустила недорогой электрокроссовер с запасом хода более 800 км (фото)

Линейку Tesla Model Y пополнила новая модификация Long Range RWD. Запас хода электрокроссовера превышает 800 км.

Новая Tesla Model Y Long Range RWD дебютировала в Китае и там поступает в продажу по цене от 288 500 юаней ($40 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара достигает 821 км Фото: CarNewsChina

Электромобиль Tesla Model Y Long Range RWD получил силовую установку от седана Model 3+ Она состоит из одного 302-сильного мотора на задней оси и батареи от LG Energy Solution емкостью 78,4 кВт∙ч.

Заявленный запас хода составляет 821 км по циклу CLTC. По европейской методике WLTP он меньше — 656 км. В любом случае это самый "дальнобойный" вариант кроссовера.

Динамика при этом не пострадала. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 201 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с Фото: Tesla

Внешне и внутри новый электрокроссовер Tesla Model Y Long Range RWD ничем не отличается от стандартной модели 2025 года. Его пока предлагают исключительно в 4,8-метровом коротком исполнении (в Китае также выступают удлиненный шестиместный вариант электрокроссовера).

