Mercedes виводить на європейський ринок сімейний електрокар із запасом ходу 760 км (фото)

Лінійку Mercedes-Benz CLA третього покоління в Європі поповнив універсал Shooting Brake. Сімейна модель дебютувала в електричних версіях із запасом ходу до 761 км.

Новий Mercedes CLA Shooting Brake вже доступний для замовлення в низці європейських країн. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Запас ходу сімейного авто сягає 761 км. Фото: Mercedes-Benz

Універсал Mercedes CLA Shooting Brake сягає 4,7 м завдовжки вирізняється стрімким обтічним дизайном. У його салоні на всю ширину передньої панелі встановлено трисекційний дисплей. Авто просторіше за седан Mercedes CLA та має більший (455-1290 л) багажник. Також є 101-літровий відсік спереду.

Як і седан, новий Mercedes CLA Shooting Brake дебютував у електричних версіях, а 1,5-літровий гібридний варіант з'явиться пізніше. Базовий задньопривідний варіант на 272 к. с. коштує від 57 096 євро, а повнопривідна версія на 354 к. с. — від 61 653 євро.

На всю передню панель розтягнули трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

Усі електромобілі Mercedes CLA Shooting Brake отримали батарею ємністю 85 кВт∙год. Завдяки низькій витраті енергії моторами запас ходу становить 761 км із заднім приводом та 730 км — із повним. 800-вольтна архітектура підтримує швидку зарядку потужністю 320 кВт: у такому режимі додати 315 км запасу ходу можна за 10 хвилин.

Базова комплектація Mercedes CLA Shooting Brake включає панорамний дах, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігацію, електропривід дверей багажника, набір систем безпеки, парктронік, камеру заднього виду і окрему камеру для селфі в салоні.

Об'єм багажника універсала становить 455-1290 л Фото: Mercedes-Benz

Топовий варіант AMG Line із пакетом Premium, Plus додає безключовий доступ, електропривід сидінь, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та потужну акустику Burmester.

Також Фокус писав, що на європейський ринок виходить доступний електрифікований кросовер BYD із запасом ходу 1000 км.