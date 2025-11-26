Mercedes выводит на европейский рынок семейный электрокар с запасом хода 760 км (фото)
Линейку Mercedes-Benz CLA третьего поколения в Европе пополнил универсал Shooting Brake. Семейная модель дебютировала в электрических версиях с запасом хода до 761 км.
Новый Mercedes CLA Shooting Brake уже доступен для заказа в ряде европейских стран. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Универсал Mercedes CLA Shooting Brake достигает 4,7 м в длину и отличается стремительным обтекаемым дизайном. В его салоне на всю ширину передней панели установлен трехсекционный дисплей. Авто просторнее седана Mercedes CLA и имеет больший (455-1290 л) багажник. Также есть 101-литровый отсек спереди.
Как и седан, новый Mercedes CLA Shooting Brake дебютировал в электрических версиях, а 1,5-литровый гибридный вариант появится позже. Базовый заднеприводный вариант на 272 л.с. стоит от 57 096 евро, а полноприводная версия на 354 л.с. — от 61 653 евро.
Все электромобили Mercedes CLA Shooting Brake получили батарею емкостью 85 кВт∙ч. Благодаря низкому расходу энергии моторами запас хода составляет 761 км с задним приводом и 730 км — с полным. 800-вольтная архитектура поддерживает быструю зарядку мощностью 320 кВт: в таком режиме добавить 315 км запаса хода можно за 10 минут.
Базовая комплектация Mercedes CLA Shooting Brake включает панорамную крышу, климат-контроль, подогрев сидений, навигацию, электропривод двери багажника, набор систем безопасности, парктроник, камеру заднего вида и отдельную камеру для селфи в салоне.
Топовый вариант AMG Line с пакетом Premium, Plus добавляет бесключевой доступ, электропривод сидений, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и мощную акустику Burmester.
Кстати, вскоре в линейке Mercedes-Benz появится электрический младший брат "Гелендвагена". Его уже заметили на дорогах.
Также Фокус писал, что на европейский рынок выходит доступный электрифицированный кроссовер BYD с запасом хода 1000 км.