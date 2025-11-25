"Гелендваген" в миниатюре: новый внедорожник Mercedes впервые заметили на дорогах (фото)

Mercedes-Benz G-Class все-таки получит младшего брата. Долгожданный компактный внедорожник получит электрическую версию.

Младший брат "Гелендвагена" дебютирует в 2027 году, однако недавно его заметили во время тестов в Германии. Об этом сообщает издание Autocar.

Тестовый внедорожник Mercedes оклеили камуфляжной пленкой, однако на фото видно, что авто действительно напоминает "Гелендваген" внешне и отличается знакомым угловатым дизайном.

Внедорожник отличается знакомым угловатым силуэтом Фото: Autocar

Авто имеет характерный двухобъемный силуэт, сохранены и круглые фары в духе Mercedes G-Class, и расширители арок. Впрочем, видно, что авто значительно компактнее "Гелендвагена". К тому же, по фото понятно, что внедорожник ниже электрокроссовера Mercedes EQS SUV, который достигает 1718 мм в высоту.

Подробностей о новом Mercedes-Benz пока немного. Технический директор немецкого концерна Томас Шефер отметил, что внедорожник пытаются сделать аутентичным, поэтому он будет иметь конструкцию, подобную рамной (возможно, речь идет об интегрированной раме).

Авто ниже Mercedes EQS SUV Фото: Autocar

Модель построят на совершенно новой платформе. Маленький "Гелендваген" дебютирует в электрическом исполнении, хотя не исключено появление гибридных модификаций.

Между прочим, недавно представили лимитированный кабриолет Mercedes G-Class мощностью 800 сил.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом аналоге Jeep Wrangler.