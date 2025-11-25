"Гелендваген" в мініатюрі: новий позашляховик Mercedes уперше помітили на дорогах (фото)

Mercedes-Benz G-Class все-таки отримає молодшого брата. Довгоочікуваний компактний позашляховик матиме електричну версію.

Молодший брат "Гелендвагена" дебютує у 2027 році, проте нещодавно його помітили під час тестів у Німеччині. Про це повідомляє видання Autocar.

Тестовий позашляховик Mercedes обклеїли камуфляжною плівкою, проте на фото видно, що авто дійсно нагадує "Гелендваген" зовні й вирізняється знайомим кутастим дизайном.

Позашляховик вирізняється знайомим кутастим силуетом Фото: Autocar

Авто має характерний двооб’ємний силует, збережено і круглі фари в дусі Mercedes G-Class, і розширювачі арок. Утім, видно, що авто значно компактніше за "Гелендваген". До того ж, по фото зрозуміло, що позашляховик нижчий за електрокросовер Mercedes EQS SUV, який сягає 1718 мм заввишки.

Важливо

Подробиць про новий Mercedes-Benz поки небагато. Технічний директор німецького концерну Томас Шефер зазначив, що позашляховик намагаються зробити автентичним, тому він матиме конструкцію, подібну до рамної (можливо, мова йде про інтегровану раму).

Авто нижче за Mercedes EQS SUV Фото: Autocar

Модель збудують на абсолютно новій платформі. Маленький "Гелендваген" дебютує в електричному виконанні, хоча не виключена поява гібридних модифікацій.

Між іншим, нещодавно представили лімітований кабріолет Mercedes G-Class потужністю 800 сил.

Також Фокус розповідав про новий електричний аналог Jeep Wrangler.