Експерти підрахували, скільки коштуватиме розмитнення електрокарів у 2026 році

Розмитнення електромобілів в Україні подорожчає з 1 січня 2026 року, проте скасують далеко не всі існуючі пільги.

Пільгове розмитнення електромобілів в Україні планують скасувати у 2026 році. Експерти Інституту досліджень авторинку підрахували, скільки доведеться платити при ввезенні електрокара.

Голова інституту Станіслав Бучацький стверджує, що повернуть лише ПДВ на електромобілі в розмірі 20%, оскільки строк дії пільги закінчиться, а продовжувати його не збираються.

Разом із тим, мито на електромобілі залишиться нульовим, оскільки ця ставка є постійною і закріплена в Митному тарифі України.

Не зміниться і акциз на електромобілі, прописаний у Податковому кодексі України. Його ставка становить 1 євро з 1 кВт∙год батареї.

Збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації електрокара також не повернуть, адже є відповідна постійна норма в законі "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".

Отже, вартість імпортних електрокарів у 2026 році зросте на 20% саме через повернення ПДВ. Приміром, за розмитнення електромобіля ціною 20 000 євро із батареєю на 60 кВт∙год потрібно буде заплатити 60 євро акцизу та ПДВ у розмірі 4012 євро, який вираховується від вартості авто включно з акцизом.

