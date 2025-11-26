В Україні припинили діяльність понад 100 продавців авто — відома причина

У 2025 році в Україні закрили понад сотню торгівельних організацій, які продають авто. Таке рішення обумовлене порушеннями законодавства.

Загалом, із початку року призупинено діяльність 106 продавців транспортних засобів. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Річ у тім, що перевірки цих торгівельних організацій виявили низку порушень постанови Кабміну №1200.

Найчастіше автосалони та майданчики з продажу автомобілів допускають такі порушення законодавства:

відсутність вивіски та вказаного режиму роботи — покупці не проінформовані;

укладання договорів не в торгівельному приміщенні – це прямо суперечить вимогам законодавства;

порушення правил обліку та документообігу – це може вплинути на прозорість укладених угод купівлі-продажу.

Головний сервісний центр МВС повідомляє, що продовжить контролювати торгівельні організації, які займаються продажем автомобілів, аби авторинок України залишався чесним, а покупці – захищеними.

