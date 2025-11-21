В Україні презентували нові електромобілі від Huawei та Changan (фото)

На українському ринку з’явився новий бренд Avatr. Під цією маркою випускають преміальні електрифіковані моделі з запасом ходу до 1190 км. Фокус побував на офіційному заході та більш детально розповідає про новинки.

Автомобілі Avatr представлені на українському ринку офіційно. Журналіст Фокусу познайомився із ними на презентації бренду в Києві.

Марка Avatr – спільний проєкт Changan, Huawei та виробника батарей CATL. У її лінійці — електрокари та плагін-гібриди з оригінальним футуристичним дизайном.

До кінця року запрацюють автосалони Avatr в Києві, Одесі та Харкові, а в 2026 році дилерські центри з'являться у Дніпрі та Львові. В Україні презентували три моделі Avatr. На них поширюється гарантія, також налагодять сервісне обслуговування автомобілів.

Avatr 07

Avatr 07 Фото: Тарас Брязгунов

Новий Avatr 07 – обтічний 4,8-метровий кросовер. Модель пропонують в електричних версіях потужністю 342 та 598 к. с. із запасом ходу 650 км (вартістю від 1 548 120 гривень) та у варіантах на 313 і 492 к. с. із бензиновим генератором та запасом ходу до 1100 км (від 1 931 160 гривень). Найпотужніший варіант стартує до сотні за 3,9 с. Комплектація включає панорамний дах, акустику з 14 динаміками, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника, передніх і задніх крісел.

Avatr 11

Avatr 11 Фото: Тарас Брязгунов

4,88-метровий Avatr 11 – перша модель бренду. Електромобіль доступний за ціною від 1 987 020 гривень та продається у версіях на 313 та 578 сил, які здатні подолати до 700 км без підзарядки. 313-сильний плагін-гібрид коштує від 2 358 300 гривень, а його запас ходу становить 1065 км. Авто отримало електропривід дверей та аудіосистему з 25 динаміками.

Avatr 12

Avatr 12 Фото: Тарас Брязгунов

Новий Avatr 12 – нестандартний п’ятиметровий седан без заднього скла. Він створений на платформі Avatr 11 та отримав від нього електричні установки на 313 та 578 сил. Запас ходу – до 700 км. Ціна Avatr 12 в Україні стартує з 1 887 480 гривень.

Avatr 06 Фото: Changan

Крім того, в Україні очікується найдоступніший Avatr 06 на агрегатах моделі 07. Електричний варіант коштуватиме від 1 492 260 гривень, а плагін-гібридний — від 1 831 620 гривень.

