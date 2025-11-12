На український ринок виходить недорогий електрокросовер Hyundai за ціною Duster (фото)

Новий Hyundai Inster надходить у продаж в Україні. Компактний недорогий електрокросовер вирізняється цікавим дизайном, а його запас ходу сягає 355 км.

Inster — найдешевший електромобіль Hyundai в Україні та найменший кросовер у лінійці марки. Подробиці авто розкрили на сайті представництва Hyundai.

Кросовер Hyundai Inster — електричний побратим моделі Casper. 3,8-метрове чотиримісне авто вирізняється рубаним дизайном та оригінальним футуристичним стилем передньої частини. Ззаду встановлені піксельні ліхтарі. Варіант Cross має масивніші бампери та більш виражений пластиковий обвіс.

Запас ходу авто сягає 355 км Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Inster 2025 встановлено два 10,25-дюймові дисплеї, а підсвічування може змінювати колір (доступні 64 варіанти). Задні сидіння оснащені горизонтальним регулюванням та змінним кутом нахилу спинок. Залежно від їх положення, об’єм багажника становить 280-351 л.

Hyundai Inster Cross Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Inster в Україні доступний у версіях на 97 та 115 к. с. Потужніший варіант стартує до сотні за 10,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

Можна обрати батареї ємністю 42 та 49 кВт∙год. Запас ходу становить 300 і 355 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин, також є функція двонаправленої зардки (V2L) – можна живити від авто електроприлади.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Hyundai

Ціна Hyundai Inster в Україні стартує з 934 400 гривень, тобто він коштує на рівні Duster. Базова комплектація Express включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, камеру, парктронік і набір систем безпеки.

Задні сидіння Hyundai Inster регулюються Фото: Hyundai

Топові варіанти Elegance (1 153 400 гривень) та Cross (1 203 600 гривень) додають діодні фари, датчик дощу, бездротову зарядку смартфонів, підігрів сидінь та керма.

