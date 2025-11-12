На украинский рынок выходит недорогой электрокроссовер Hyundai по цене Duster (фото)

Новый Hyundai Inster поступает в продажу в Украине. Компактный недорогой электрокроссовер отличается интересным дизайном, а его запас хода достигает 355 км.

Inster — самый дешевый электромобиль Hyundai в Украине и самый маленький кроссовер в линейке марки. Подробности авто раскрыли на сайте представительства Hyundai.

Кроссовер Hyundai Inster — электрический собрат модели Casper. 3,8-метровое четырехместное авто отличается рубленым дизайном и оригинальным футуристическим стилем передней части. Сзади установлены пиксельные фонари. Вариант Cross имеет более массивные бамперы и более выраженный пластиковый обвес.

Запас хода авто достигает 355 км Фото: Hyundai

В салоне Hyundai Inster 2025 установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а подсветка может менять цвет (доступны 64 варианта). Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок. В зависимости от их положения, объем багажника составляет 280-351 л.

Hyundai Inster Cross Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Inster в Украине доступен в версиях на 97 и 115 л. с. Более мощный вариант стартует до сотни за 10,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Можно выбрать батареи емкостью 42 и 49 кВт∙ч. Запас хода составляет 300 и 355 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут, также есть функция двунаправленной зарядки (V2L) — можно питать от авто электроприборы.

На передней панели установлены два экрана Фото: Hyundai

Цена Hyundai Inster в Украине стартует с 934 400 гривен, то есть он стоит на уровне Duster. Базовая комплектация Express включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, камеру, парктроник и набор систем безопасности.

Задние сиденья Hyundai Inster регулируются Фото: Hyundai

Топовые варианты Elegance (1 153 400 гривен) и Cross (1 203 600 гривен) добавляют диодные фары, датчик дождя, беспроводную зарядку смартфонов, подогрев сидений и руля.

Ранее Фокус рассказывал, что семейный электрокроссовер Hyundai EO за $16 800 выйдет на мировой рынок.

Также мы писали, что в Украине появился мощный внедорожный электрокроссовер Volvo.