В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)

На украинском рынке появился новый бренд Avatr. Под этой маркой выпускают премиальные электрифицированные модели с запасом хода до 1190 км. Фокус побывал на официальном мероприятии и более подробно рассказывает о новинках.

Автомобили Avatr представлены на украинском рынке официально. Журналист Фокуса познакомился с ними на презентации бренда в Киеве.

Марка Avatr — совместный проект Changan, Huawei и производителя батарей CATL. В ее линейке — электрокары и плагин-гибриды с оригинальным футуристическим дизайном.

До конца года заработают автосалоны Avatr в Киеве, Одессе и Харькове, а в 2026 году дилерские центры появятся в Днепре и Львове. В Украине презентовали три модели Avatr, на них распространяется гарантия, также наладят сервисное обслуживание автомобилей.

Avatr 07

Avatr 07 Фото: Тарас Брязгунов

Новый Avatr 07 — обтекаемый 4,8-метровый кроссовер. Модель предлагают в электрических версиях мощностью 342 и 598 л.с. с запасом хода 650 км (стоимостью от 1 548 120 гривен) и в вариантах на 313 и 492 л.с. с бензиновым генератором и запасом хода до 1100 км (от 1 931 160 гривен). Самый мощный вариант стартует до сотни за 3,9 с. Комплектация включает панорамную крышу, акустику с 14 динамиками, камеры кругового обзора, электропривод дверей багажника, передних и задних кресел.

Avatr 11

Avatr 11 Фото: Тарас Брязгунов

4,88-метровый Avatr 11 — первая модель бренда. Электромобиль доступен по цене от 1 987 020 гривен и продается в версиях на 313 и 578 сил, которые способны преодолеть до 700 км без подзарядки. 313-сильный плагин-гибрид стоит от 2 358 300 гривен, а его запас хода составляет 1065 км. Авто получило электропривод дверей и аудиосистему с 25 динамиками.

Avatr 12

Avatr 12 Фото: Тарас Брязгунов

Новый Avatr 12 — нестандартный пятиметровый седан без заднего стекла. Он создан на платформе Avatr 11 и получил от него электрические установки на 313 и 578 сил. Запас хода — до 700 км. Цена Avatr 12 в Украине стартует с 1 887 480 гривен.

Avatr 06 Фото: Changan

Кроме того, в Украине ожидается самый доступный Avatr 06 на агрегатах модели 07. Электрический вариант будет стоить от 1 492 260 гривен, а плагин-гибридный — от 1 831 620 гривен.

