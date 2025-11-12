В Україні перестали видавати документи про закінчення автошкіл — що пропонують натомість
Паперові свідоцтва про закінчення автошколи в Україні стали історією. Тепер усі данні про навчання вносяться в електронному вигляді.
Відтепер майбутні водії не повинні пред’являти паперове свідоцтво про закінчення автошколи в Україні перед теоретичними чи практичними іспитами з водіння. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Свідоцтва про закінчення навчання в автошколах перестали видавати, оскільки необхідність у них відпала. Тепер після завершення курсу навчання авто школа вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.
Отже, коли кандидат у водії завітає до сервісного центру МВС скласти іспити, то там перевірять інформацію про нього в реєстрі. Таким чином виключено можливість підробки, втрати чи пошкодження паперового документа.
За потреби випускник автошколи може отримати паперову довідку про її закінчення, проте вона не є офіційно затвердженим документом.
Якщо ж майбутній водій готувався до теоретичного іспиту самостійно (без відвідування автошколи), то він зобов’язаний повідомити про це оператора сервісного центру МВС перед екзаменом.
Раніше Фокус повідомляв, що понад 70 автошкіл в Україні втратили ліцензії.
Також ми писали, що в Києві запрацював перший світлофор "Грецький хрест".