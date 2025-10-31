В Україні понад 70 автошкіл втратили ліцензії: деталі

Від початку року Нацполіція та Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України виявили порушення в 90 автошколах по всій країні.

Із них понад 70 шкіл уже припинили свою діяльність, оскільки їм анулювали державну акредитацію, повідомили правоохоронці.

У поліції констатують: схема фіктивного навчання в автошколах набула масштабного характеру через несумлінних працівників та керівників закладів освіти, які заради швидкого та прибуткового заробітку ставлять під загрозу життя інших учасників дорожнього руху.

Під час перевірок з'ясувалося, що деякі працівники автошкіл, які мали доступ до електронної бази МВС, за гроші фальсифікували інформацію про навчання. У відомчій системі з'являлися записи про нібито відвідування теоретичних занять (Правила дорожнього руху), практичних уроків з водіння на навчальних майданчиках і по місту, а по закінченню — фіктивні про успішну здачу внутрішніх іспитів в автошколі.

Незважаючи на те, що на папері все виглядало бездоганно, насправді жоден із цих етапів (як теорію, так і практику, а потім складання внутрішнього іспиту) слухачі автошкіл не проходили. Ба більше, були випадки, коли учні взагалі були за межами України і фізично ніяк не могли бути присутніми на заняттях.

Це не заважало тому, що на підставі фіктивних записів автошкола оформляла офіційну довідку, з якою можна було безперешкодно записатися на іспити в територіальний сервісний центр МВС.

Адміністратор ТСЦ МВС, бачачи в системі виконання всіх вимог, допускав кандидата на іспит, навіть не здогадуючись про фальсифікацію. У підсумку права отримували люди, у яких немає необхідних знань і навичок.

У поліції наголосили, що й надалі продовжать перевірку автошкіл. У разі виявлення порушень кожну викриту автошколу позбавляють акредитації, а її керівництво та причетних працівників притягують до відповідальності.

