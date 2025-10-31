В Украине более 70 автошкол лишились лицензий: детали

С начала года Нацполиция и Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины выявили нарушения в 90 автошколах по всей стране.

Из них более 70 школ уже прекратили свою деятельность, поскольку им аннулировали государственную аккредитацию, сообщили правоохранители.

В полиции констатируют: схема фиктивного обучения в автошколах приобрела масштабный характер из-за недобросовестных работников и руководителей учебных заведений, которые ради быстрого и прибыльного заработка ставят под угрозу жизнь других участников дорожного движения.

Во время проверок выяснилось, что некоторые работники автошкол, которые имели доступ к электронной базе МВД, за деньги фальсифицировали информацию об обучении. В ведомственной системе появлялись записи о якобы посещении теоретических занятий (Правила дорожного движения), практических уроках по вождению на учебных площадках и по городу, а по окончании – фиктивные об успешной сдаче внутренних экзаменов в автошколе.

Несмотря на то, что на бумаге все выглядело безупречно, на самом деле ни один из этих этапов, как теорию, так и практику, а затем сдачу внутреннего экзамена) слушатели автошкол не проходили. Более того, были случаи, когда учащиеся и вовсе были за пределами Украины и физически никак не могли присутствовать на занятиях.

Это не мешало тому, что на основании фиктивных записей автошкола оформляла официальную справку, с которой можно было беспрепятственно записаться на экзамены в территориальный сервисный центр МВД.

Администратор ТСЦ МВД, видя в системе выполнения всех требований, допускал кандидата на экзамен, даже не догадываясь о фальсификации. В итоге права получали люди, у которых нет необходимых знаний и навыков.

В полиции подчеркнули, что и дальше продолжат проверку автошкол. В случае выявления нарушений каждая разоблаченная автошкола лишается аккредитации, а ее руководство и причастные работники привлекаются к ответственности.

