В Украине перестали выдавать документы об окончании автошкол — что предлагают взамен

Бумажные свидетельства об окончании автошколы в Украине стали историей. Теперь все данные об обучении вносятся в электронном виде.

Отныне будущие водители не должны предъявлять бумажное свидетельство об окончании автошколы в Украине перед теоретическими или практическими экзаменами по вождению. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Свидетельства об окончании обучения в автошколах перестали выдавать, поскольку необходимость в них отпала. Теперь после завершения курса обучения авто школа вносит данные в Единый государственный реестр МВД.

Итак, когда кандидат в водители посетит сервисный центр МВД сдать экзамены, то там проверят информацию о нем в реестре. Таким образом исключена возможность подделки, потери или повреждения бумажного документа.

При необходимости выпускник автошколы может получить бумажную справку о ее окончании, однако она не является официально утвержденным документом.

Если же будущий водитель готовился к теоретическому экзамену самостоятельно (без посещения автошколы), то он обязан сообщить об этом оператору сервисного центра МВД перед экзаменом.

