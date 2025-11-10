В Киеве заработает нестандартный светофор типа "Греческий крест" (фото)

В Киеве начнут эксплуатировать экспериментальный светофор нового образца типа "Греческий крест". Нововведение призвано повысить безопасность движения на перекрестке.

Первый светофор "Греческий крест" уже установили в центре столицы на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Он заработает с 11 ноября, сообщает Центр организации дорожного движения.

Новый светофор в Киеве установили в рамках Недели безопасности дорожного движения и он является первым в Украине. Он призван повысить уровень безопасности на перекрестке при повороте налево.

Необычный светофор на бульваре Тараса Шевченко имеет дополнительную секцию с сигналом в виде красного креста. Если он включен, это значит, что встречному транспорту горит красный свет и поворот налево является безопасным.

Таким образом в Киеве позаимствовали опыт европейских стран. Светофоры "Греческий крест" встречаются в Германии, Франции и ряде других государств ЕС.

Пилотный проект продлится два месяца. В течение этого времени будет собираться и анализироваться информация, на основе чего сделают вывод, насколько эффективен светофор "Греческий крест" в Киеве.

