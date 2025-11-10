У Києві запрацює нестандартний світлофор типу "Грецький хрест" (фото)

У Києві почнуть експлуатувати експериментальний світлофор нового зразка типу "Грецький хрест". Нововведення покликане підвищити безпеку руху на перехресті.

Перший світлофор "Грецький хрест" уже встановили в центрі столиці на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської. Він запрацює з 11 листопада, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Новий світлофор у Києві встановили в межах Тижня безпеки дорожнього руху і він є першим в Україні. Він покликаний підвищити рівень безпеки на перехресті при повороті ліворуч.

Незвичний світлофор на бульварі Тараса Шевченка має додаткову секцію з сигналом у вигляді червоного хреста. Якщо він увімкнений, це значить, що зустрічному транспорту горить червоне світло і поворот ліворуч є безпечним.

Таким чином у Києві запозичили досвід європейських країн. Світлофори "Грецький хрест" зустрічаються у Німеччині, Франції та низці інших держав ЄС.

Пілотний проєкт триватиме два місяці. Упродовж цього часу збиратиметься та аналізуватиметься інформація, на основі чого зроблять висновок, наскільки ефективним є світлофор "Грецький хрест" у Києві.

Нагадаємо, що з 2025 року в Україні почали встановлювати нові світлофори зі смарагдовим сигналом.

